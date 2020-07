Nach den positiven Corona-Tests von mehreren Spielern des KSV 1919 wird die Partie zwischen den Steirern und dem FC Wacker Innsbruck wohl auch am kommenden Dienstag nicht über die Bühne gehen. Die Mannen von Thomas Grumser spekulieren nämlich nicht zu dem Spiel antreten zu wollen.

Innsbruck droht automatische 0:3-Niederlage

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, werden die Tiroler am Dienstag-Abend zur Partie gegen den KSV 1919 nicht antreten. Bei den Faken werden am heutigen Montag weitere Corona-Testungen durchgeführt. Das gesamte Team befindet sich derzeit im leerstehenden Akademie-Wohnheim in Isolation.

Innsbruck-Coach Thomas betont: „Ich richte mich nach den Spielern. Wenn sie sich verständlicherweise nicht sicher fühlen, kann ich das verstehen."

Sollten die Schwarz-Grünen die Begegnung tätlich nicht antreten, droht den Innsbruckern eine automatische 0:3-Wertungsniederlage. „Wir werden heute nach den Testungen beider Vereine noch mit der Liga kommunizieren. Wenn der Dienstag-Termin bestätigt wird, wir nicht antreten, dann ist ein 3:0 für Kapfenberg eben die logische Konsequenz“, so Wacker-Sportmanager Alfred Hörtnagl.

Fotocredit: Harald Dostal