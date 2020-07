Der SV Horn verpflichtet mit Clinton Bangura leihweise einen neuen Innenverteidiger. Der 22-jährige wird vom 1. Simmeringer SC ausgeliehen, war jedoch in der vergangenen Spielzeit bei Bruck/Leitha in der Regionalliga Ost aktiv. „Ich habe mich für Horn entschieden, weil der Verein für einen attraktiven Fußball steht und über eine top Infrastruktur verfügt“, betont der Ghanaer.

Der 22-jährige startete seine Karriere in der Jungend von Helfort, ehe ihm der Sprung in die Jungend des FC Flyeralarm Admira gelang. In der Saison 2018/19 wechselte der Innenverteidiger zum FAC Wien. Bereits ein Jahr später engagierte der SC Neusiedl/See den Ghanaer. Nun wechselt der 22-jährige leihweise vom 1. Simmeringer SC zum SV Horn.

„Clinton ist ein junger ehrgeiziger Spieler!“

Sportdirektor Reinhard Vyhnalek betont: „Clinton ist ein junger ehrgeiziger Spieler, der seine Qualitäten bereits über einen längeren Zeitraum in der Regionalliga unter Beweis gestellt hat und nun bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen soll.“

Fotocredit: GEPA / Red Bull Media