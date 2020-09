Der SC Austria Lustenau hat gleich zwei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Zum einen wechselt Adriano Bertaccini ablösefrei vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Lustenau. Mit Dragan Marceta gibt der SC Austria Lustenau einen weiteren Neuzugang bekannt.

Der 20-jährige Bertaccini war in der letzten Saison von Genk leihweise für ein halbes Jahr an den belgischen Drittligsten KMSK Deinze verliehen, mit denen er den Aufstieg in die zweite Liga feiern durfte. Der KCR Genk hat den noch bis 2022 laufenden Vertrag mit dem jungen Stürmertalent vorzeitig aufgelöst, um ihm den Wechsel zum SC Austria Lustenau zu ermöglichen.

Der gebürtige Belgier mit italienischen Wurzeln wurde in der Jugend vom KRC Genk und FC Brügge ausgebildet. Insgesamt lief Adriano Bertaccini 27 Mal für die belgischen Nachwuchs-Nationalmannschaften auf. Er unterschreibt bei der Austria einen Vertrag für zwei Jahre.

Adriano Bertaccini: “Ich freue mich hier in Lustenau den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich bin mir sicher, dass mich dieser Schritt ins Ausland – Lustenau ist meine erste Station außerhalb Belgiens - sowohl sportlich als auch persönlich weiterbringen wird. Als Stürmer will ich der Mannschaft natürlich mit vielen Toren helfen, gemeinsam unsere Ziele für die kommende Saison zu erreichen.“

Nach der schweren Verletzung von Dominik Stumberger reagiert die Austria auch in der Defensive und holt Dragan Marceta zurück ins Team. Der 20-jährige war in der letzten Saison an Vorwärts Steyr ausgeliehen und entwickelte sich dort zum Stammspieler. Die Defensive der Steyrer erhielt in der letzten Saison neben Austria Klagenfurt die wenigstens Gegentreffer - ein Mitverdienst des jungen Vorarlbergers.

Marceta kam 2018 über die Vorarlberger Fußballakademie zu den Grün-Weißen. Insgesamt bestritt er für die Austria bereits 23 Spiele. Auch Dragan Marceta unterschreibt in Lustenau für zwei Jahre.

Dragan Marceta: “Ich bin seit der Kindheit mit diesem Verein verbunden und daher ist es mir eine Herzensangelegenheit diesen Verein die nächsten Saisons bestmöglich zu vertreten. Ich bin froh, dass es nun mit einer Rückkehr geklappt hat.“

Foto: SC Austria Lustenau