Der SK Vorwärts Steyr steht in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups. Die Oberösterreicher konnten das Nachtragsspiel gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha knapp mit 1:0 gewinnen. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Josip Martinovic in der 10. Minute. Der Regionalligist hielt aber gut mit und fand in der Schlussphase einige gute Torchancen vor, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Die Auslosung für die 2. Runde findet am 20. September statt.

SK Vorwärts Steyr - ASK-BSC Bruck/Leitha 1:0 (1:0)

Vorwärts (4-4-2): Staudinger; Halbartschlager, Prada, Wimmer, Fahrngruber; Brandstätter, Himmelfreundpointner, Hofstätter, Mustecic (78. Pasic); Paz (55. Mayr-Fälten), Martinovic. Ersatz: Hüttner; Jawadi, P. Bilic, Ablinger. Trainer: Wilhelm Wahlmüller.

Bruck (4-2-3-1): Stadler; Lechner, Herbst, Bockay, Varsanyi; Akrap (46. Oda), Sara; Elbl, Ivic, Divljak (55. Necina); Paukner. Ersatz: Glander; Okunakol, Nikolic, Kondrlik. Trainer: Mario Santner.

Torfolge: 1:0 (10.) Martinovic (Halbartschlager)

Gelbe Karten: Wimmer (43. Foul), Martinovic (45.+1 Unsportlichkeit), Brandstätter (87. Unsportlichkeit); Bockay (5. Foul)

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media