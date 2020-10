Trainerwechsel in der 2. Liga: Wie der SK Vorwärts Steyr am Montagabend bekannt gibt, hat man sich heute in einer gemeinsamen Analyse mit Trainer Wilhelm Wahlmüller auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Die Analyse habe ergeben, "dass die Mannschaft künftig einen neuen Impuls benötigt", heißt es in einer Aussendung. Die Agenden von Wahlmüller übernehmen interimsmäßig Co-Trainer Andreas Milot, Athletiktrainer Markus Rammer und Markus Eitl.

„Wir wollen einen neuen Impuls bringen"

„Wir wollen einen neuen Impuls bringen, um unser sportliches Ziel Klassenerhalt erreichen zu können. Gleichzeitig möchten wir uns bei Willi Wahlmüller für die gemeinsamen 1.5 erfolgreichen Jahre und sein Engagement bedanken und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", wird der sportliche Leiter Jürgen Tröscher zitiert.

Wilhelm Wahlmüller war seit April 2019 Trainer beim SK Vorwärts Steyr. In der vergangenen Saison belegte man mit der besten Defensive der Saison den 7. Tabellenplatz.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media