Der SV Horn hat einen neuen Cheftrainer: Nachdem zuletzt Davor Mladina nach nur sechs Tagen im Amt entlassen worden war (Ligaportal berichtete: 2. Liga: Horn-Trainer Mladina wird nach sechs Tagen im Amt rausgeschmissen), präsentierten die Waldviertler am Montag mit Alexander Schriebl den neuen Trainer. Der 42-Jährige war zuletzt als Trainer vom SV Seekirchen in der Regionalliga Salzburg tätig.

"Nach den turbulenten Tagen und Wochen haben wir mit Alexander Schriebl den absoluten Wunschkandidaten für die Trainerposition verpflichten können. Er entspricht mit seiner Herangehensweise und seinem Verständnis von Fußball zu 100% dem festgelegten Profil. Alexander hat sich in der Regionalliga mittlerweile einen tollen Namen gemacht und wir sind uns sicher, dass er mit seiner positiven Art die Mannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, erklärt Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn.

Der 42-Jährige startete seine Trainerlaufbahn im Jahr 2014 als Co-Trainer bei SV Austria Salzburg. In der Saison 2015/16 gelang ihm als Assistenztrainer von Jørn Andersen der Aufstieg in die 2. Liga. Anfang 2016 wurde er beim SV Kuchl in der Salzburger Liga als Cheftrainer engagiert. Seit 2016 trainierte Schriebl den SV Seekirchen in der Regionalliga Salzburg und etablierte den Verein in den letzten Jahren im oberen Tabellendrittel.

Als Spieler kam Alexander Schriebl auf 86 Bundesligaeinsätze bei Red Bull Salzburg. Zudem war der ehemalige U-21 Nationalspieler Österreichs unter anderem bei der SV Austria Lustenau sowie bei den Young Violets in der 2. Liga aktiv.

Alexander Schriebl: "Teil des Sportvereins Horn zu sein, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf die tägliche Zusammenarbeit mit der Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir einen erfolgreichen Weg miteinander gehen werden!"

Aktuell absolviert Alexander Schriebl die Ausbildung zur UEFA Pro Lizenz, weshalb er erst am Freitag zur Mannschaft stoßen wird.

Foto: SV Horn