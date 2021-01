Daniel Antosch wechselt vom FC Red Bull Salzburg zum SV Horn und kommt beim Zweitliga-Klub bis zum Saisonende als Kooperationsspieler zum Einsatz. Der 20-jährige Torhüter war für die Roten Bullen – ebenfalls als Kooperationsspieler – beim FC Liefering 59 mal und bei elf Spielen in der UEFA Youth League, u. a. auch beim Titelgewinn 2016/17, mit dabei.

„Nach der Verletzung von Gessl waren wir gezwungen auf dieser Position zu reagieren. Mit Daniel Antosch ist es uns gelungen, einen mehrfachen Nachwuchsteamspieler und absoluten Führungsspieler zu holen, der sich in den letzten Jahren in Liefering zu einem der besten Torhüter in der Liga entwickelt hat“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Foto: GEPA pictures