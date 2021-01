Der FAC ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Roman Ellensohn – der aktuell die UEFA-Pro-Lizenz absolviert – war zuletzt als Cheftrainer beim Dornbirner SV in der Eliteliga Vorarlberg tätig. Der 37-Jährige Vorarlberger folgt damit auf Miron Muslic, der den FAC Wien im Winter in Richtung SV Ried verlassen hat. Roman Ellensohn wird sein Engagement als FAC-Cheftrainer am kommenden Montag beginnen.

FAC Manager Sport Lukas Fischer zur Verpflichtung des Vorarlbergers: „Es ist uns wichtig gewesen, einen jungen Trainer zu verpflichten, der unseren eingeschlagenen Weg weiterführt und unser bestehendes System mit seiner Spielphilosophie ergänzt. Wir haben uns bei der Entscheidung bewusst Zeit genommen, um den idealen Trainerkandidaten zu finden und sind froh, dass Roman unseren gemeinsamen Weg ab sofort mitgehen wird.“

FAC-Geschäftsführer Christian Kirchengast: „Als Ausbildungsverein war es uns sehr wichtig, unseren im Sommer begonnen Weg - für moderne Trainer eine Präsentationsplattform zu bieten - fortzuführen. Im Prozess der Trainersuche haben wir in den vergangenen Wochen viele intensive und gute Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Roman hat uns von Anfang an mit seiner besonnenen und überlegten Art sowie seinem fußballerischen Knowhow überzeugt.“

Roman Ellensohn zu seiner ersten Trainerstation im Profifußball: „Es ist eine riesen Herausforderung für mich, auf die ich mich ungemein freue. Es wartet nicht nur eine neue Stadt und ein neuer Verein, sondern auch eine neue Liga auf mich. Wien hat fußballerisch als Hauptstadt einen besonderen Stellenwert, das ist zudem eine extra Motivation. Überzeugt hat mich am Ende des Tages auch das junge und ambitionierte Team hinter dem Team sowie in der Vereinsführung und nicht zuletzt auch das familiäre Umfeld des FAC.“

Mit Mitja Mörec verpflichtet der FAC Wien zudem einen zweiten Co-Trainer, der das Trainerteam um Neo-Cheftrainer Roman Ellensohn und Co-Trainer Aleksandar Gitsov ergänzt. „Wir streben permanent an, uns in allen Bereichen zu professionalisieren und weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, das Trainer- und Betreuerteam zu optimieren. Mit Mitja hat sich nun für uns die Chance ergeben, einen erfahrenen Ex-Profi und Trainer zu gewinnen, der aktuell ebenfalls die UEFA-Pro-Lizenz absolviert“, so Lukas Fischer über den ehemaligen Sturm Graz-Profi und 14-fachen slowenischen Nationalteamspieler.

