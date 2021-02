Das ursprünglich für morgen angesetzte Spiel in der 14. Runde der 2. Liga zwischen SV Licht-Loidl Lafnitz und FC Juniors OÖ kann nicht wie geplant stattfinden. In der heute stattgefundenen Vorkommissionierung zeigte sich, dass das Spielfeld aufgrund der Witterung nicht bespielbar ist. Das gibt die Österreichische Fußball-Bundesliga am Donnerstagabend bekannt.

"In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung für morgen nicht abzusehen, weshalb das Spiel im Sinne der größtmöglichen Planungssicherheit verschoben wurde", heißt es in der Aussendung.

Ein Nachtragstermin wird so bald wie möglich bekannt gegeben.

Foto: Richard Purgstaller