Die gute Nachricht für den SV Horn nach dem Schockmoment am vergangenen Mittwochabend: Amro Lasheen geht es nach seinem Zusammenbruch gut (Ligaportal berichtete: Nach Zusammenbruch: SV Horn gibt Update zu Amro Lasheen und akzeptiert Entscheidung des Senat 1). Der 22-Jährige wird das Spital wohl in Bälde wieder verlassen können.

Der Spielabbruch hat für den SV Horn neben der 1:4-Niederlage aber weitere Folgen. Wie Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkl gegenüber Ligaportal.at bestätigt, hat der Zweitligist einen Stern in der Tabelle bekommen. Das hat jenen Nachteil, dass die Waldviertler bei Punktegleichheit immer als schlechteres Team gewertet werden. "Das finde ich persönlich sehr hart und ungerecht, leider steht es aber so in den Richtlinien", betont Andreas Zinkl.

Man werde die ganze Sache noch "rechtlich prüfen, aber ich denke das wird so bleiben", schätzt der Geschäftsführer des SV Horn. Die Medienabteilung der österreichischen Fußball-Bundesliga bestätigt auf Nachfrage die Maßnahme, wonach die Waldviertler ab sofort bei Punktegleichheit schlechter gereiht werden. Der Grund: Die Horner hatten sich nach dem Zusammenbruch von Lasheen entschieden, die Partie gegen die Young Violets nicht fortzusetzen, was aufgrund des dramatischen Vorfalls aber völlig verständlich war.

Abschließend betont Andreas Zinkl: "Unabhängig davon richten wir den Fokus auf die Dinge, die wir beeinflussen können, und das ist der sportliche Bereich, wo wir in den nächsten Tagen und Wochen einiges zu tun haben."

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media