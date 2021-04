Zum Abschluss der 23. Runde in der 2. Liga gastiert heute der FC Blau-Weiß Linz beim SK Rapid II. Den Blau-Weißen aus der Stahlstadt würde heute Abend bereits ein Punkt genügen, um die Tabellenführung in der zweithöchsten Spielklasse zu übernehmen.

Blau-Weiß Linz mauserte sich zu Titelkandidat

Die Schützlinge von Trainer Ronald Brunmayr reisen nach zuletzt fünf Siegen in Serie mit einer extrem breiten Brust nach Wiener Neustadt, wo mit Rapid II ein Gegner wartet, der sich aus dem Tabellenkeller kämpfen möchte. Die Favoritenrolle liegt also klar bei den Linzern, die sich mit konstant guten Leistungen zu einem absoluten Titelaspiranten gemausert haben.

Ein Kompliment muss man auch an die Vereinsführung um Stefan Reiter und Sportchef Tino Wawra richten, die einen schlagkräftigen Kader für diese Saison zusammengestellt haben. Die Neuzugänge rund um Fabio und Felix Strauss, Nicolas Wimmer, Marcel Schantl und auch Kristijan Dobras sind absolute Stützen in der Mannschaft.

Doch auch jene Spieler, die schon etwas länger beim Verein sind, wissen aufzuzeigen. Fabian Schubert glänzt mit einer unglaublichen Effektivität vor dem Tor (31 Tore in 24 Pflichtspielen), Stefano Surdanovic bereitete in dieser Spielzeit bereits 12 Treffer vor. Auch Philipp Pomer und Aleksandar Kostic zählen in der Offensive zu den Leistungsträgern.

Gemicibasi zählt zu den absoluten Leadern - Gibt es im Sommer einen Transfer?

Zu den absoluten Leadern in der Mannschaft zählt der zweikampfstarke Turgay Gemicibasi. Der 24-Jährige lässt sich prima in die Kategorie „Mentalitätsmonster“ einordnen. Gemicibasi glänzt nicht nur mit einer hervorragenden Zweikampfführung, sondern schaltet sich auch besonders gerne in die Offensive ein. In der laufenden Saison konnte der Deutsch-Türke bereits vier Treffer und acht Assists (zwei davon im ÖFB-Cup) beisteuern. Eine beachtliche Statistik für einen defensiven Mittelfeldspieler.

Die größten Waffen des 24-Jährigen sind sein scharfer Schuss sowie die gefährlichen Standardsituationen. In einem Interview mit Ligaportal.at im November 2020 erklärte Gemicibasi: "Ich arbeite vor allem nach dem Training immer an meinen Standards, weil das einfach eine Waffe sein kann. Klar braucht man auch eine gewisse Qualität, aber mit harter Arbeit kann man das erreichen."

Der Vertrag von Turgay Gemicibasi bei Blau-Weiß Linz läuft nach dieser Saison aus. Ob der Mittelfeldspieler von Blau-Weiß gehalten werden kann oder nicht, wird sich zeigen. Aufgrund seiner starken Leistungen werden ihn wohl bereits auch andere Klubs auf dem Zettel haben. Womöglich befindet sich auch der eine oder andere Bundesligist oder ausländische Klub darunter....

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media