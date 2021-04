Der SV Horn bindet Stürmer Marco Siverio Toro per Option für eine weitere Saison! Der 26-jährige Spanier wechselte im letzten Sommer nach Horn und konnte mit 10 Toren in der laufenden Saison seinen Torinstinkt bereits mehrmals demonstrieren. Damit ist Toro der aktuell führende in der klubinternen Torschützenliste.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Marco Toro auch in der nächsten Saison in unseren Reihen haben. Trotz der schwierigen Situation hat er heuer seine Torgefahr schon des Öfteren unter Beweis gestellt. Es zeichnet ihn aus, dass er im Spiel sehr weite Wege macht und trotzdem vor dem Tor die nötige Ruhe hat, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Vertragsverlängerung.

Foto: SV Horn