Lukas Hupfauf verlängert seinen Vertrag beim FC Wacker Innsbruck bis 2023, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der Kapitän spielt seit 2014 für den Tiroler Traditionsverein. Seit der Saison 2016/2017 ist Hupfauf fixer Bestandteil der ersten Mannschaft und absolvierte insgesamt 87 Spiele für den FC Wacker Innsbruck. Seit 2019 ist er Kapitän.

Alfred Hörtnagl (Vorstand Sport): „Lukas (Anm. Hupfauf) ist trotz seines jungen Alters sowohl auf als auch abseits des Platzes in den letzten Jahren zum Führungsspieler gereift. Er hilft uns mit seiner Flexibilität in der Defensive und ist in seiner Rolle als Kapitän sehr wichtig für die Mannschaft. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Vertrag verlängern konnten und mit ihm nun langfristig planen können.“

Lukas Hupfauf: „Ich freue mich enorm weiterhin bei meinem Heimatverein spielen zu können. Hier Kapitän zu sein ist eine große Ehre. Der Verein hat eine klare Ausrichtung, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren zusammen sehr viel erreichen können. Nun fokussieren wir uns auf die letzten Spiele, in denen wir alles geben werden, um unsere Ziele zu erreichen.“

von Ligaportal, Foto: FC Wacker Innsbruck