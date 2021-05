Hiobsbotschaft für den FC Wacker Innsbruck: Der Aufstiegskandidat muss für die restliche Saison auf Stammgoalie Marco Knaller verzichten. Der 34-Jährige krachte am Sonntagvormittag im Auswärtsspiel gegen Rapid II mit Nicolas Binder zusammen. Genaue Diagnosen haben nun ergeben, dass der gebürtige Villacher einen Bruch des Unterkiefers erlitt. Damit ist das vorzeitige Saisonaus sicher.

Knaller, der in laufenden Spielzeit 27 Pflichtspiele (davon 24 in der 2. Liga) absolvierte, soll demnächst in Innsbruck operiert werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media