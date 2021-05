37 Tore und elf Assists in 28 Pflichtspielen: Fabian Schubert ist in dieser Saison einfach nicht zu stoppen. Der gebürtige Kärntner erzielt Tor um Tor in der 2. Liga und hat damit einen gigantischen Anteil am aktuellen Erfolgslauf des FC Blau-Weiß Linz (zehn Siege in Folge sowie Tabellenführung).

Alleine im April dieses Jahres gelangen dem 26-Jährigen unglaubliche drei (!) Triplepacks sowie 12 Tore in sieben Spielen. Damit liegt Schubert in der weltweiten Statistik auf Platz eins. Kein Spieler auf diesem Planeten hat im April mehr Tore als der Stürmer des FC Blau-Weiß Linz erzielt.

Der Kenianer Michael Olunga von Al-Duhail SC (Katar/1. Liga) hat im April ebenfalls 12 Mal getroffen, doch der 27-Jährige benötigte dafür neun Spiele.

Mit Benjamin Sesko vom FC Liefering hat es gar ein weiterer Spieler aus der zweiten österreichischen Liga in die Top 5 geschafft. Der 17-jährige Slowene erzielte neun Tore in acht Partien.

