Die Österreichische Fußball-Bundesliga gab am Freitag bekannt, dass der Senat 5 die beantragten Stadionänderungen von FC Juniors OÖ und FC Liefering genehmigt hat. Der FC Juniors OÖ wird für das Heimspiel in der 29. Runde gegen den SV Licht-Loidl Lafnitz (So, 16.05.2021 // 14.30 Uhr) von der Raiffeisen Arena in Pasching in die Huber Arena in Wels ausweichen, da der LASK am gleichen Tag sein Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg in der Raiffeisen Arena austrägt.

Aus organisatorischen Gründen wird der FC Liefering sein Heimspiel in der 30. Runde gegen den FC Blau Weiß Linz (So, 23.05.2021 // 17.00 Uhr) vom DAS.GOLDBERG Stadion in Grödig in die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim verlegen.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller