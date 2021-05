In der Schlussphase des Bundesliga-Schlagers zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien durfte Lukas Sulzbacher sein Debüt in der höchsten österreichischen Spielklasse feiern. Nur wenige Stunden später stand der 21-Jährige in der Startelf von Rapid II gegen die Young Violets. Das kleine Wiener Derby in der 2. Liga endete mit einem 1:1-Remis.

„Es hat Spaß gemacht. Ich wollte das Derby unbedingt spielen, der Mannschaft helfen", sagte der Außenverteidiger gegenüber der Kronen Zeitung.

Die Nacht vor dem kleinen Derby in Hütteldorf war jedoch kurz. Rapids Social-Media-Mann habe Sulzbacher im Auto mit nach Wien genommen, heißt es im Bericht. Gut sieben Stunden habe der 21-Jährige schlafen können.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media