Der SK Rapid Wien gibt die Vertragsverlängerung mit Talent Nicolas Binder bekannt. Sein ursprünglich bis 2022 datiertes Arbeitspapier wurde um ein zusätzliches Jahr verlängert. Die Verträge von Marco Fuchshofer, Lukas Gatti, Paul Gobara, Felix Holzhacker, Patrick Obermüller und Raphael Strasser laufen mit 31. Mai 2021 aus. "Eine Verlängerung steht derzeit nicht im Raum", geben die Hütteldorfer bekannt.

Nicolas Binder wechselte in der U8 von Union Mauer zum SK Rapid Wien. Seitdem durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften sowie den gesamten Akademiebetrieb in Hütteldorf. Neben seiner fußballerischen Ausbildung ist er gerade dabei die Matura am Gymnasium Wien West, der Kooperationsschule des SK Rapid, abzulegen. Dem ehemaligen Torschützenkönig der ÖFB-U16-Jugendliga gelang von der U18 nahtlos der Sprung zu Rapid II, damals in die Regionalliga. Aufgrund einer Verletzung verpasste der 19-Jährige den gesamten Herbst in Österreichs zweithöchste Spielklasse. Im Frühjahr kam der Offensivspieler, der am liebsten an vorderster Front als klassischer Stoßstürmer agiert und sehr mannschaftsdienlich spielt, auf 15 Saisoneinsätze. Dabei festigte er gerade in den letzten Runden mit starken Leistungen immer mehr einen Stammplatz in der Mannschaft von Cheftrainer Franz Maresch. Insgesamt konnte Nicolas Binder heuer drei Asissts verbuchen.

Der sportliche Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes kennt Nicolas Binder schon lange und zeigt sich über die vorzeitige Vertragsverlängerung erfreut: „Es ist sehr schön einen Spieler, der nahezu seine gesamte Karriere hier verbracht hat, langfristig an den Verein zu binden. Nach seiner Verletzung ist er im Frühjahr sofort in der 2. Liga angekommen. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, werden die nächsten wichtigen Entwicklungsschritte folgen, darauf freuen wir uns.“

Nicolas Binder zu seiner Verlängerung: „Ich habe hier das Fußballspielen gelernt, möchte hier zum Profi reifen und hier vor unseren Fans spielen. Mit der vorzeitigen Verlängerung meines Vertrags bin ich diesen Zielen nähergekommen. Ich bin sehr stolz weiterhin Rapidler zu sein.“

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media