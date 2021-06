Die erst kürzlich installierte Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH - Dennis Aogo, Jens Duve und Dennis Duve - wurde heute Montag, 31. Mai 2021 vom Vereinsvorstand des FC Wacker Innsbruck abberufen. Der ehemaligen Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH wurde keine weitere Begründung zur Abberufung mitgeteilt.





Dennis Aogo, ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung: „Gestern Sonntag um 18.39 Uhr wurden wir noch per Mail von Vizepräsident Dr.

Thomas Kerle in das Vereinsheim ‚zur Prüfung der Unterlagen‘ eingeladen. Der Termin kam nicht mehr zustande. Stattdessen wurde uns Montagvormittag die Abberufung mitgeteilt", wird Aogo in einer Aussendung der APA zitiert.



Am vergangenen Freitag hatte die Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH auf finanzielle Unregelmäßigkeiten hingewiesen und eine vollständige Aufklärung durch externe Wirtschaftsprüfer gefordert.

„Wenn es den Verdacht auf finanzielle Ungereimtheiten gibt, muss dem nachgegangen werden. Auf allen Ebenen und von externen Dritten. Das ist das Mindestmaß an professionellen Standards und Transparenz. Jeder, dem Wacker wichtig ist, will sicherlich Aufklärung über die Vorfälle. Für die GmbH hatten wir deshalb bereits einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestellt. Das haben wir auch für den Verein vorgeschlagen – schlicht um Klarheit zu bekommen", so Aogo weiter.



Der ehemaligen Geschäftsführung der FC Wacker Innsbruck GmbH wurde keine weitere Begründung zur Abberufung mitgeteilt. Dennis Aogo: „Wir haben nur eine transparente und unabhängige Untersuchung gefordert - im Sinne des Vereins, mit allen Beteiligten. Dazu waren und sind wir nach wie vor vollumfänglich bereit. Schließlich geht es um Wacker. Um so überraschter sind wir über unsere plötzliche Abberufung.“

Foto: ProMedia