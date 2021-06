Der SK Vorwärts Steyr verlängert den Vertrag mit Paul Sahanek. „Der SKV bedeutet für mich Leidenschaft, Zusammenhalt und Tradition! Ich hab mich vom ersten Tag an in der Stadt wohlgefühlt und kann mich zu 100% mit dem SKV identifizieren. Ich freue mich meinen Vertrag verlängert zu haben und nun hoffentlich bald auch in einem vollen Stadion spielen zu können“, sagt der 22-Jährige.

Der defensiv variabel einsetzbare Spieler kam nach 1,5 Jahren in Deutschland zurück nach Österreich. Mittlerweile ist Sahanek absoluter Stammspieler beim SKV in der 2. Liga. „Paul hat sich enorm entwickelt. Mit der Spielpraxis konnte er seine Fähigkeiten immer besser unter Beweis stellen. Es freut uns sehr, dass wir mit ihm auch in der kommenden Saison einen aufstrebenden und vielseitigen Spieler im Team haben, der sich seiner Aufgabe und dem Klub identifiziert. Hoffentlich darf er bald die SKV-Fans in voller Wucht in unserem Stadion erleben“, betont Jürgen Tröscher.

Indes verabschiedet der oberösterreichische Traditionsklub mit Sascha Fahrngruber (Karriereende), Rahman Jawadi (Vertrag wird nicht verlängert), Benedikt Tober (Leihvertrag endet) und Michael Drga (Vertrag wird nicht verlängert) vier Spieler.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media