Michael Huber wechselt vom TSV Hartberg zum GAK. Der 31-jährige Defensivakteur unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Der Oberwarter hat bereits 122 Bundesliga und 139 2.Liga-Spiele in den Beinen. Für den TSV Hartberg stand er von 2011 bis 2013 und von 2018 bis 2021 am Feld, in der Zwischenzeit schnürte er seine Schuhe für SKN St. Pölten.

Der sportliche Leiter des GAK 1902, Dieter Elsneg, hat große Erwartungen: "Mit Michael Huber haben wir einen absoluten Leader für unsere Innenverteidigung verpflichtet, der Verantwortung übernehmen soll. Dass er das kann, hat er bereits bei seinen vergangenen Stationen eindrucksvoll bewiesen."

von Ligaportal, Foto: GAK