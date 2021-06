Der FC Blau-Weiß Linz hat einen Nachfolger für Ronald Brunmayr gefunden: Gerald Scheiblehner übernimmt ab sofort das Traineramt beim Meister der 2. Liga. "Die Gespräche mit dem 44-jährigen Linzer verliefen in den vergangenen Tagen sehr konstruktiv und am heutigen Freitag konnten die letzten Details geklärt werden", gibt der FC Blau-Weiß Linz bekannt.

Der gebürtige Linzer durchlief als Spieler die Jungendabteilungen des damaligen SK Voest und wechselte später an den Verteilerkreis zur Wiener Austria. Nach Ende der aktiven Laufbahn als Spieler, begann Scheiblehner seine Trainerkarriere bei der SV Wallern. Weitere Stationen waren Union St. Florian und der SK Vorwärts Steyr und mit den Steyrern gelang 2018 auch der Aufstieg in die 2. Liga. Zuletzt war Scheiblehner beim FC Juniors OÖ unter Vertrag.

Bereits am heutigen Abend wird Gerald Scheiblehner dem Testspielauftakt beiwohnen und schon morgen Vormittag die erste Trainingseinheit leiten.

Statement Manuel Wellmann & Sargon Mikhaeel (Vorstand FC Blau-Weiß Linz): „Mit Gerald Scheiblehner haben wir den idealen Kandidaten für die Weiterentwicklung unseres Teams gefunden. Nicht nur menschlich, sondern auch fachlich freuen wir uns, den bereits eingeschlagenen Weg unserer Spielphilosophie fortsetzen zu können. Da Gerald mehr als ein Jahrzehnt im Nachwuchs des SK Vöest Linz seine Schuhe geschnürt hat, freuen wir uns umso mehr, ihn in unserer blau-weißen Familie zurück begrüßen zu dürfen. Ein großer Dank auch an Tino Wawra, dass dieser Deal nun so schnell über die Bühne ging und der neue Trainer die gesamte Vorbereitung mit unserem Team absolvieren kann.“

Gerald Scheiblehner sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich sehe Blau-Weiß Linz als spannende Aufgabe. Unter anderem auch deshalb, weil ich eine junge, hungrige Mannschaft formen darf. Wir haben damit jetzt die kommende Saison Zeit und können uns mit der Perspektive Stadion im Hintergrund auf das große Ziel „Aufstieg in die Bundesliga“ vorbereiten. Wir werden den sehr erfolgreichen Weg von Ronny Brunmayr mit genau derselben Spielphilosophie weitergehen. Auch hat die Tatsache, dass ich mit Tino einen sehr kompetenten Sportdirektor an meiner Seite habe, sehr für Blau-Weiß Linz gesprochen. Trotz vieler Abgänge wird es ihm wieder gelingen, einen interessanten Kader auf die Beine zu stellen. Mich reizt auch ein Verein mit leidenschaftlichen Fans und genau das finde ich hier vor.