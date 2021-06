Der 29-jährige Sérgio Marakis, der zuletzt beim rumänischen Erstligisten ACSC FC Arges unter Vertrag stand, unterschreibt beim SV Horn einen Einjahresvertrag. Ausgebildet wurde der 1,80 Meter große Mittelfeldspieler unter anderem bei Sporting Lissabon. Seine Profikarriere startete Marakis in der Saison 2010/11 bei CS Marítimo in der höchsten portugiesischen Liga.

Seine weiteren Stationen in Portugal waren Portimonense Futebol SAD, CF União Madeira, CD Nacional und CD Cova Piedade. Im Laufe seiner Karriere brachte es der in Johannesburg in Südafrika geborene Mittelfeldakteur auf 130 Spiele in der 1. und 2. portugiesischen Liga.

Im Jahr 2015 wechselte Marakis erstmals für eineinhalb Jahre ins Ausland zum zyprischen Erstligisten Ermis Aradippou. Der FC Arges war seit Herbst des Vorjahres seine zweite Auslandsstation.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuerwerbung: „Sérgio Marakis erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir auf dieser Position haben wollten. Im letzten Jahr hat es uns auf den Schlüsselpositionen und auch im Mannschaftsgefüge an Führungsqualität und Erfahrung gefehlt. Neben seiner Zweikampfstärke und seinen technischen Fähigkeiten, erfüllt Sérgio genau diese Attribute. Er war bei einigen seiner Vereine Kapitän und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten als „Leader“!“

von Ligaportal