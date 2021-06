Mit Philipp Eichberger holt sich der SV Horn eine Verstärkung für die Defensive. Der Rechtsverteidiger startete seine Karriere in seinem Heimatort beim ATSV Puchberg. Über den SC Aspang schaffte Eichberger im Jahr 2017 den Sprung in die AKA St. Pölten, wo er in den letzten vier Jahren fußballerisch sehr gut ausgebildet wurde. Beim SV Horn unterschreibt der 18-Jährige einen Zweijahresvertrag.

Philipp Eichberger unterschreibt beim SV Horn bis 2023. Foto: SV Horn

„Mit Philipp Eichberger haben wir einen tollen Perspektivspieler der AKA St. Pölten geholt. Unsere Trainer werden Philipp in den nächsten zwei Jahren behutsam aufbauen, und wir sind sicher, dass er seinen Weg beim SV Horn machen wird“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

von Ligaportal