Der GAK verpflichtet Daniel Kalajdzic von der Admira. Der Flügelspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Grazer Traditionsklub aus der 2. Liga. Der 20-jährige Wiener überzeugte in den vergangenen Wochen im Probetraining und wurde nun vom GAK mit einem Vertrag ausgestattet.

"Daniel ist ein vielversprechender Offensivspieler, der im Probetraining seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren Spieler an uns gebunden zu haben, der unsere Offensive vielseitiger und schwieriger ausrechenbar machen wird", betont Dieter Elsneg, sportlicher Leiter des GAK 1902.

Kalajdžić spielte in den vergangenen Saisonen für FC Admira II in der Regionalliga Ost, bevor er zum Saisonfinale der vergangenen Spielzeit erstmals in der Bundesliga-Mannschaft zum Einsatz kam.

von Ligaportal, Foto: GAK