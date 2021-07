John Frederiksen wird in der kommenden Saison neben David Peham auf Torejagd gehen. Der 2,02 Meter große Mann von den Färöer Inseln wechselt von Musan Salama (2. finnische Liga) zum SKU Amstetten in die ADMIRAL 2. Liga. Der in Dänemark geborene Frederiksen hat auch Profistationen in der zweiten dänischen Liga sowie der ersten Liga auf Färöer hinter sich und auch drei U19-Länderspiele für die Färöer Inseln absolviert.

Im Testspiel gegen Hertha Wels konnte der 25-jährige Stürmerriese Trainer Jochen Fallmann überzeugen.

„Ich bin sehr froh, dass wir John Frederiksen für Amstetten gewinnen konnten. Er ist ein sehr großer und robuster Spieler, der aber auch technisch sehr versiert ist. Er ist ein richtiger Zielspieler, der in unser Offensivspiel eine gewisse Wucht und noch mehr Kopfballstärke bringen wird und im Strafraum einen sehr guten Abschluss hat", sagt Trainer Jochen Fallmann.

von Ligaportal, Foto: SKU Amstetten