Noch bevor die ADMIRAL 2. Liga in die neue Saison startet, muss eine Partie bereits verschoben werden. Wie die Bundesliga am Donnerstagabend bekannt gibt, muss das für morgen Freitag, den 23.07.2021 – 20:25 Uhr angesetzte Spiel zwischen spusu SKN St. Pölten und SK Rapid Wien II verschoben werden muss.

"Die heute stattgefundene Vorkommissionierung zeigte, dass sich das Spielfeld in der NV-Arena in einem sehr schlechten Zustand befindet und eine erhöhte Verletzungsgefahr für alle am Spielfeld beteiligten Personen darstellen würde", heißt es in einer Aussendung.

Der SKN St. Pölten erklärt: "Unmittelbar nach dem Relegationsspiel der Wölfe gegen Austria Klagenfurt Ende Mai hat das Sportzentrum Niederösterreich, der Vermieter des Stadions, die Erneuerung des Spielfeldes in Auftrag gegeben. Noch vor knapp einer Woche wurde dem spusu SKN als Mieter schriftlich bestätigt, dass das Spielfeld am 23.7. ordnungsgemäß bespielbar sein wird. Nach einer gestrigen Trainingseinheit der Wölfe auf dem neuen Grün wurden erhebliche Mängel festgestellt. Ein Pilzbefall hat offensichtlich das Anwachsen des Rasens verhindert", so der SKN. Der Errichter des Rasens, ein deutsches Unternehmen, sei jedoch zuversichtlich, das Spielfeld sanieren zu können. Durchgeführt wird das Spiel in einem Ausweichstadion, welches der spusu SKN nun benennen muss. Alle gekauften Tickets behalten auch für ein Ausweichstadion ihre Gültigkeit. General Manager Andreas Blumauer: „Wir haben uns sehr auf diesen Saisonauftakt gefreut, wir hätten ein Live Spiel gehabt und eine tolle Möglichkeit der Präsentation für unsere Partner. Im derzeitigen Zustand wäre ein Spiel unter regulären Bedingungen aber nicht machbar, das hat die Bundesliga-Kommissionierung ergeben. Daher ist die Absage für uns sehr bedauerlich, aber leider bindend.“

von Ligaportal, Foto: SKN St. Pölten