Der SV Horn hat ein weiteres Mal am Transfermarkt zugeschlagen und die Verpflichtung von Ilter Ayyildiz bekannt gegeben. Der universell einsetzbare Offensivspieler, der zuletzt beim türkischen 3. Ligisten Bayburt Özel Idare Spor unter Vertrag stand, kehrt nun ins Waldviertel zurück.

Der 1,82 Meter große gebürtige Wiener trug bereits in der Saison 2014/15 das SV Horn-Trikot in der 2. Liga, wo er auf 34 Pflichtspieleinsätze kam. Ausgebildet wurde Ilter Ayyildiz hauptsächlich bei der Admira Wacker Mödling, ehe er zum SV Horn ausgeliehen wurde. Nach seiner Rückkehr in die Südstadt brachte er es insgesamt auf 13 Einsätze in der 1. Bundesliga und durfte zudem auch einmal in der Europa League Qualifikation auflaufen. Zur Saison 2017/18 wechselte Ilter Ayyildiz in die türkische 3. Liga, wo er in den letzten Jahren für diverse Vereine aktiv war und in 88 Spielen 15 Tore verbuchen konnte.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Ilter Ayyildiz ist der fehlende Mosaikstein in unserer Offensive. Er hat in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung im Ausland sammeln können und wird damit unserer jungen Mannschaft mit Sicherheit gut tun. Ein großer Vorteil ist auch die Tatsache, dass Ilter eine Horn Vergangenheit hat, und die Bedingungen kennt. Er braucht somit keine Zeit sich zu akklimatisieren, und steht uns sofort zur Verfügung.“

„Es freut mich nach sechs Jahren wieder zurück beim SV Horn zu sein und brenne bereits auf die neue Herausforderung. Ich möchte in Österreich wieder Fuß fassen und werde hart dafür arbeiten unsere Ziele in der Saison zu erreichen“, so Ilter Ayyildiz.

von Ligaportal; Foto: SV Horn