Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Gewonnen hat Nemanja Markovic von Srbija Wien (Oberliga A), der sich mit 18.264 Stimmen den Sieg holt. Rang zwei belegt Elvir Huskic vom FC Wels (Regionalliga Mitte). Über den dritten Platz darf sich Christian Lukas Stroj vom ATUS Feistritz/R. aus der Kärntner 2. Klasse B freuen. Nachfolgend werden die ersten 300 Spieler mit den meisten Stimmen aus ganz Österreich aufgelistet. Wir bitten die Herren Markovic, Huskic und Stroj sich umgehend unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden. Ligaportal bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans für die rege Teilnahme und wünscht frohe Weihnachten!

Die Top-300-Spieler bei der Wahl zum Spieler der Herbstsaison 2021 im Überblick: