Der FC Blau-Weiß Linz verkündet, dass das bestehende Arbeitspapier mit Innenverteidiger und Abwehrturm Fabio Strauss bis zum 31. Mai 2024 verlängert wurde. Der 1,95-Meter große Österreicher, der im Sommer 2020 von Admira Wacker kam und 78 Bundesligapartien absolvierte, ist mittlerweile Identifikationsfigur & Führungsspieler beim Stahlstadtklub, der in der Admiral 2. Liga auf Rang 5 überwintert, geworden.

Sportdirektor Tino Wawra zur Verlängerung: „Fabio haben wir eigentlich vor 1,5 Jahren auf den letzten Abdruck verpflichtet und im Nachhinein war das ein absoluter Goldgriff. Sowohl am Platz, als auch in der Kabine ist er einer der wichtigsten Führungsspieler. Deswegen auch von mir ganz klar der Wunsch und das Bekenntnis schon früh die vertraglichen Weichen zu stellen. Mich freut es sehr, dass sich Fabio frühzeitig zu unserem Klub bekannt hat und somit den Weg ins neue Stadion und hoffentlich auch in die Bundesliga gehen will.“

Trainer Gerald Scheiblehner: „Mit so einer positiven Nachricht fühlt sich der Trainingsstart gleich noch besser an! Ich freue mich sehr, dass sich Fabio für eine weitere Zusammenarbeit entschieden hat. Diese Vertragsverlängerung ist auch ein wichtiges Zeichen für die gesamte Mannschaft. Je früher solche Entscheidungen fallen, desto mehr Ruhe herrscht und die volle Konzentration kann in die Arbeit investiert werden.“

Fabio Strauss: „Ich freue mich riesig weiter für den FC Blau-Weiß Linz zu spielen. Im Verein fühle ich mich unglaublich wohl und genieße das Leben hier in Linz. Ich kann es kaum erwarten im neuen Stadion zu spielen und hoffentlich auch im blau-weißen Trikot in der Bundesliga aufzulaufen. Das ist mein großes Ziel und meine Mission für die nächsten 2,5 Jahre.“

Foto: Harald Dostal/ sport-bilder.at