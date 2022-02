Im Rahmen seines Trainingslagers in Spanien stemmte sich der FC Liefering, Tabellenzweiter der Admiral 2. Liga, heute im Ciudad Deportiva de Paterna in Valencia mit aller Macht gegen die drohende Testspiel-Niederlage gegen die U19 von Valencia CF. Die Aufhauser-Schützlinge belohnten sich per Doppelschlag im Match-Finish nach 0:1-Pausenrückstand mit einem 2:1-Erfolg. Wobei Matchwinner Marcell Berki zunächst schon ausgewechselt war und dann spät noch als Joker stach.

Wie schon in den bisherigen Vorbereitungspartien begegneten die Salzburger auch dem heutigen Testspiel-Gegner auf Augenhöhe, wobei die Elf von Chefcoach René Aufhauser zunächst ein Torchancenplus verzeichnete. Nach Simic-Assist vergab jedoch einer der beiden Testpiloten denkbar knapp, auch der 18-jährige Kroate selbst verfehlte das Ziel wenig später um Haaresbreite. Valencias Youngster hatten ihr Visier etwas besser eingestellt, Esquerdo stand nach einem schnell ausgeführten Freistoß richtig (44.) und vollendete zum 1:0-Pausenstand.

17-jähriger Marcell Berki mit Assist für "Lucho" und Siegtor

Die Torchancen-Majorität gehörte auch nach dem Seitenwechsel den Lieferingern: Zwar verpasste Marcell Berki eine Hereingabe sowie den richtigen Moment des Abspiels auf Luka Reischl, als gewissenhafter „Servierer“ setzte der junge Ungar allerdings den eingewechselten Abwehrspieler Luis Vasquez vorbildlich in Szene – der Header des 19-jährigen, 1,92 Meter großen Kolumbianers, kurz "Lucho" genannt, saß (84.)!

Kurz vor dem Schlusspfiff klappte es gar als Schütze auch für den Ausgleichsd-Assistgeber: Nach einem hohen Ballgewinn bezwang der 17-jährige Marcell Berki von der Salzburger AKA U-18 den spanischen Keeper per 16-Meter-Schuss (89.). Kuriosum am Rande: der Matchwinner war zunächst nach einer Spielstunde ausgewechselt, pausierte dann 20 Minuten, um nach Einwechslung in der 80. Minute noch als Joker zu stechen

Mit dem Erfolgserlebnis geht’s am Freitag mit einem guten Gefühl in die Heimat zurück für den Tabellenzweiten der Admiral 2. Liga.

Valencia CF U19 vs. FC Liefering 1:2 (1:0). Torschützen: Esquerdo (44.) bzw. Vasquez (84.), Berki (89.)

FC Liefering: Krumrey (46. Hamzic) – Ibertsberger (46. Atiabou), Moswitzer (60. Vasquez), Molnar, Böckle – Sahin (40. Baran), Diakite (46. Bijelic), Sadeqi (46. Rottensteiner/80. Berki), Berki (60. Testspieler) – Simic (60. Reischl), Testspieler (30. Jano).

Chefcoach René Aufhauser: „Es war kein normales Testspiel, weil wir richtig gut gefordert wurden – ein Match mit Wettbewerbscharakter! Kompliment an die Burschen für die Steigerung in der zweiten Halbzeit. Sie haben gemerkt, was es braucht, um konkurrenzfähig zu sein. Wir hatten jetzt zwei Partien bei traumhaften Bedingungen. Und wenn die Burschen weiter so anschieben, blicke ich dem Pflichtspielauftakt zuversichtlich entgegen!“