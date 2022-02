Der amtierende Meister der Admiral 2. Liga, FC Blau-Weiß Linz, verliert seinen Top-Torjäger. Stefano Surdanovic, geboren in Wels, wechselt in die Admiral Bundesliga zum Tabellenvorletzten FC Flyeralarm Admira Wacker.

Stürmer Stefano Surdanovic in Aktion, hier im ÖFB-Cup im vergangenen November mit Blau-Weiß Linz im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen den TSV Hartberg, erster Gegner im übrigen in 2022 in der Admiral Bundesliga von seinem neuen Klub FC Flyeralarm Admira Wacker

Der 23-jährige, 1,83-Meter große serbische Mittelstürmer mit der Nr. 86 bei den Königsblauen war im Herbst mit fünf Treffern (drei Assist) der Top-Torjäger beim aktuell Tabellenfünften der Admiral 2. Liga. Der FC Blau-Weiß Linz wünscht im Rahmen einer Presseaussendung Stefano Surdanovic, der vom Linzer Spielerberater-Management von Max Hagmayr betreut wird, für seinen weiteren Karriereweg alles Gute!

Sportdirektor Tino Wawra: "Wir wollten Stefano überzeugen hier zu bleiben, haben aber trotz großem Bemühen auf Granit gebissen. Seine Berater wollten über keine Verlängerung sprechen - am Ende gibt es aber jetzt nur Gewinner. Stefano konnte sich seinen Traum von der Bundesliga erfüllen und wir bekommen eine Ablöse, die uns zufrieden stellt. Ich möchte mich bei Stefano für seinen Einsatz bedanken. Er war ein Spieler der immer alles gegeben hat und ein wichtiger Baustein in der Meistermannschaft. Ich wünsche ihm nur das Beste. Wir werden den Transfermarlt nun in den nächsten Tagen genau beobachten und gegebenenfalls noch auf der Stürmerposition reagieren - nicht auf Druck und nicht um jeden Preis.“

