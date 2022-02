Es wird wieder ernst in Fußball-Österreich! Zumindest für sieben Bundesligisten und einen Zweitligisten folgt die erste Pflicht-Partie in 2022, wenn am Wochenende auf drei Tage verteilt das Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgetragen wird. "Farbtupfer" der Floridsdorfer AC als Team aus der Admiral 2. Liga inmitten der Bundesligisten! Die Wiener, die am Donnerstagnachmittag nach Kärnten anreisten und in einem Wolfsberger Hotel Quartier bezogen und bei denen Mittelstürmer Marcel Monsberger in die "Heimat" zurückkehrt, machen auch gleich den Anfang am Freitag ab 17 Uhr in der Lavanttal-Arena beim favorisierten Bundesliga-Dritten WAC.

Es ist das Duell des Tabellendritten aus Liga 1 gegen den Tabellendritten aus Liga 2. WAC kontra FAC. Für den Floridsdorfer Athletiksport-Club vier Wochen nach Trainingsauftakt das erste Highlight des noch jungen Jahres. Das Team von Mitja Mörec (Foto) und Aleksandar Gitsov reist nicht zum Betriebsausflug nach Kärnten und will um ein historisches Weiterkommen fighten

Nach dem dramatischen, erfolgreichen Einzug unter die "letzten Acht" gegen die KSV 1919 (4:2 i.E.) freuen sich die Wiener auf das Kräftemessen mit den "Wölfen" und die Viertelfinale-Teilnahme als einziger Zweitliga-Klub. Trainer Mitja Mörec (Foto) vor dem Duell: „Das macht uns stolz, denn es ist ein Zeichen, dass wir bisher gute Arbeit geleistet haben. Es ist aber auch eine Verpflichtung an uns selbst, das am Freitag zu bestätigen. Natürlich wissen wir, welchen Gegner wir am Freitag vor uns haben."

Rückkehr für Marcel Monsberger an Geburtsort plus Fußball-Jugendstätte

Auch Aleksandar Gitsov blickt dem K.O.-Spiel am Freitag mit großer Vorfreude und Motivation entgegen: „Es ist für uns eine Vorbereitung wie auf jedes andere Spiel auch. Ob Favorit oder Außenseiter spielt für uns keine Rolle, am Ende des Tages stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die beide ins Halbfinale kommen wollen. Im Cup geht es nicht darum, ob du Erst- oder Zweitligist bist, aber natürlich motiviert es uns, dass wir uns mit so einem guten Gegner messen dürfen.“

Das Duell mit dem aktuellen Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga ist zugleich das erste Aufeinandertreffen beider Teams, für FAC-Stürmer Marcel Monsberger (unteres Foto) eine Rückkehr in seinen Geburtsort Wolfsberg und zu seinem Kärntner Jugendverein: „Als Fußballer ist es immer schön, an den Ort zurückzukehren, wo die Profi-Karriere begonnen hat. Natürlich ist das für mich persönlich eine Extra-Motivation.“ Der 20-jährige Mittelstürmer, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, ist in dieser Saison von Zweitliga-Konkurrent FC Juniors OÖ an den FAC ausgeliehen. Im Herbst erzielte der ÖFB-U19-Stürmer (acht Einsätze = sieben Tore!) in 16 Liga-Partien drei Treffer, bei zwei Assists.

WAC seit September daheim unbesiegt - FAC seit Anfang Oktober ohne Pflichtpartie-Niederlage

Die Mannschaft von ehemaligen deutschen Bundesliga-Trainer Robin Dutt sorgte im vergangenen Herbst in der Bundesliga unter anderem durch klare Siege gegen Rapid Wien und Sturm Graz für Furore und ist zudem seit September in der heimischen Lavanttal-Arena unbesiegt. Der FAC wiederrum hat seit Anfang Oktober kein Pflichtspiel mehr verloren. Wie es gegen den Kärntner Bundesligisten funktionieren kann, zeigte im vergangenen Herbst ausgerechnet FAC-Ligakonkurrent SV Licht-Loidl Lafnitz. Die Steirer zwangen den WAC im Achtelfinale bis in die Verlängerung und gingen erst nach 120 Minuten als Verlierer vom Feld (3:5 n.V.).

In der vergangenen Cup-Saison war für den WAC erst im Halbfinale gegen den LASK Endstadion (0:1 n.V.), der FAC scheiterte im Achtelfinale an Austria Klagenfurt, ebenfalls nach 120 Minuten (1:3 n.V.). Eines eint den FAC und die Wolfsberger schon vor dem ersten Aufeinandertreffen der Vereinsgeschichte, denn beide Teams bereiteten sich vor kurzem an der türkischen Riviera auf das Frühjahr vor und schauten sich dabei auch gegenseitig auf die Finger. „Der WAC besitzt eine starke Spielkontrolle. Unser Ziel muss es sein, dass wir uns ihr Spiel nicht zu sehr aufzwingen lassen und unser eigenes Spiel in der Offensive durchsetzen. Wir müssen als geschlossene Einheit auf dem Platz funktionieren“, weiß Mitja Mörec.

FAC träumt vom ersten ÖFB-Cup-Halbfinal-Einzug seit 1946

Gelingt dem FAC die Sensation im Lavanttal, wäre es der erste Halbfinal-Einzug seit 76 Jahren und der größte, sportliche Erfolg der letzten Jahre für die Floridsdorfer, die in der Vorsaison mit der WSG Tirol schon einmal einen Bundesligisten aus dem Cup werfen konnten (0:1). „Das Wichtigste wird sein, dass wir den Glauben an uns selbst haben“, so Aleksandar Gitsov vor der Partie.

Anpfiff in der Lavanttal-Arena ist um 17:00 Uhr. Karten gibt es über die Homepage des WAC. Es gilt die „Booster-Plus“-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht im gesamten Stadion.

Fotos: FAC