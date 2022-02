Der spusu SKN St. Pölten hat eine weitere Personalie für die kommenden Jahre geklärt: der gebürtige Wiener Neustädter David Riegler, der in dieser Saison in der Admiral 2. Liga debütierte und seitdem in zehn Spielen für den Zweitlganeunten zum Einsatz kam, bleibt langfristig Teil des Teams.

Der 19-jährige Innenverteidiger, der im Juli 2020 von der Akademie St. Pölten zum Verein stieß, verlängerte seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 bei den "Wölfen".

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff (re. im Foto): „Teil unserer Philosophie ist es junge Spieler langfristig zu fördern und nachhaltig in unsere Mannschaft zu integrieren. David hat in den letzten Monaten eine gute Entwicklung genommen, die aus unserer Sicht noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb freut es uns sehr, dass er diesen Weg auch in den nächsten Jahren mit uns gehen wird.“

David Riegler: „Ich habe bei den Wölfen meine ersten Einsatzminuten im Profifußball absolviert und bin froh, dass in Zukunft wohl noch einige im Dress des spusu SKN hinzukommen werden. Dieser Vertrag ist für mich ein großer Vertrauensbeweis vonseiten des Klubs, den ich in den nächsten Jahren mit entsprechenden Leistungen zurückzahlen möchte.“

