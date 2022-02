Noah Lederer, Sohn von ÖFB-Ausbildungs-Leiter und Ex-Bundesliga-Coach Oliver Lederer, wechselt vom Ost-Regionalligisten FCM Traiskirchen zum FC Wacker Innsbruck. Der zuletzt bereits auf Probe in Innsbruck mittrainierende zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024 beim Tabellenachten der Admiral 2. Liga. Nach einem Außenbandeinriss im Knöchel wird der 20-Jährige laut Info des Tiroler Traditionsklubs dem Team von Neo-Chefcoach Michael Oenning bald wieder zur Verfügung stehen.

Noah Lederer, geboren am 6. Mai 2001, absolvierte seine komplette fußballerische Ausbildung beim Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling. Seit 2019 spielte der 20-jährige, zentrale Mittelfeldspieler in der Regionalliga Ost für den FCM Traiskirchen und erzielte dabei in der aktuellen Saison in 12 Liga-Spielen sechs Treffer. Nun folgt der Sprung in die 2. Liga.

Wacker-Vorstand Sport Selcuk Coskun: „Wir sind froh mit Noah Lederer unseren ersten Winterneuzugang zu präsentieren. Er hat uns mit seinen Leistungen in den vergangenen beiden Wochen als Testspieler überzeugt und wir hoffen, dass er uns nach seiner Verletzung rasch wieder zur Verfügung steht.“

Noah Lederer: „Ich bin überglücklich meinen ersten Profivertrag bei einem solchen Traditionsverein wie Wacker Innsbruck zu unterschreiben. Die Mannschaft hat mich von Beginn an super aufgenommen und ich kann es kaum erwarten nach der Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde alles dafür geben so viele Einsätze wie möglich zu sammeln.“

Foto: FC Wacker Innsbruck