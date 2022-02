Kurz vor dem Ende des Transferfensters verpflichtete der GAK noch Gabriel Suprun vom SK Sturm Graz II. Der 19-jährige Torwart unterschreibt beim Tabellensiebten der Admiral 2. Liga einen Leihvertrag bis Sommer 2022.

Der gebürtige Kärntner druchlief die gesamte AKA Steiermark, ehe er an den SV Spittal/Drau verliehen wurde und dort Spielzeit in der Regionalliga Mitte sammelte. "Gabriel ist ein junger, aufstrebender Torhüter. Er passt perfekt in unsere Torwartphilosophie und wir wollen ihn im Frühjahr gemeinsam mit den anderen Spielern aufbauen und unsere Ansichten des Torwartspiels näher bringen.", zeigt sich Torwart-Trainer Thomas Queder überzeugt.

"Auf Grund der leider doch längeren Verletzungspause von Christoph Nicht und der aktuellen Infektionslage, sahen wir uns noch gezwungen kurzfristig in der Breite der Torwartposition nachzubessern.", so Sportchef Dieter Elsneg.

Foto: GAK