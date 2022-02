Der spusu SKN St. Pölten ist nach den Abgängen von Deni Alar und Marcel Tanzmayr auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden und hat mit Yacouba Silue kurz vorTransferschluss einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste, der zuletzt für Arat Erewan in der armenischen Liga auflief, trainierte bereits einige Tage zusammen mit der Mannschaft und absolvierte auch bereits das letzte Testspiel gegen den FK Austria Wien.

Nochmalige Verstärkung der Offensivabteilung der Wölfe

Cheftrainer Stephan Helm: „Mit Yacouba Silue haben wir einen interessanten Spieler mit an Bordholen können, der in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist und somit gut in unser System passt. Erhat sich in den letzten Tagen im Training als durchsetzungs- und abschlussstarker Spieler erwiesen, der zusätzlich auch noch einiges an Entwicklungspotenzial mit sich bringt. Dieses gilt es jetzt zurEntfaltung zu bringen.“

Foto: spusu SKN/Weber