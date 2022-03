Der spusu SKN St. Pölten möchte die Professionalisierung seiner Nachwuchsund Talenteförderung weiter vorantreiben. Die Wölfe nutzen die geplante Reform des Akademiensystems in Österreich und haben beim Österreichischen Fußballverband einen Antrag zur Erteilung einer Lizenz für den Betrieb einer eigenen Akademie gestellt.

Der jetzt gestellte Antrag gilt dabei bereits für die kommende Spielzeit. Das erklärte Ziel ist es, ab der Saison 2023/2024 mit einer U15, U16 und U18-Auswahl in die Bewerbe der ÖFB Jugendliga einzusteigen.

Damit einhergehend werden auch Professionalisierungsschritte in den restlichen Altersstufen der Nachwuchsabteilung gesetzt werden, um die Talente bestmöglich auf den Sprung in die vereinseigene Akademie vorzubereiten. Entsprechende Konzepte befinden sich derzeit in Planung.

Textquelle: SKN St. Pölten

Bild: Admiral/GEPA