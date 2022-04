Nachdem die 108. Jahreshauptversammlung des SC Austria Lustenau Ende Februar coronabedingt lediglich in abgespeckter Form über die Bühne ging, fand am Mittwoch, den 30. März, im Glashaus eine außerordentliche Jahreshauptversammlung statt. Dabei wurde die Beteiligung von der Core Sports Capital AG an der SC Austria Lustenau GmbH besiegelt, die Gründung eines Aufsichtsrats beschlossen und Helfer für ihre Arbeit geehrt.

Core Sport Capital

Die bis dato erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen wird ab sofort noch weiter vertieft: 25% der Anteile der SC Austria Lustenau GmbH wurden im Rahmen der Versammlung nach einstimmiger Wahl an CSC abgegeben. „Die Leistungen werden jährlich in Form eines Pakets erbracht so wie es auch schon in den letzten zwei Jahren passiert ist. Dieses Paket besteht aus der zur Verfügungstellung von Spielern, von Personal im Management des Vereins sowie der Unterstützung im Bereich Scouting oder Marketing“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch in Anwesenheit von CSC-Chef Ahmet Schäfer. Dieser sprach davon, dass das Niveau der Zusammenarbeit der Austria mit seinem Unternehmen nun auf ein neues Level gehoben wird. „Wir werden weiter angreifen. Im nächsten Jahr und auch im übernächsten. Unabhängig davon, ob wir den Aufstieg heuer schaffen.“

Gründung eines Aufsichtsrats

Erstmals in der Geschichte des Vereins wird des Weiteren ein Aufsichtsrat für die GmbH installiert. Vorsitzender dieses Gremiums wird Ahmet Schäfer. Mit Ex-Vorstandsmitglied Sepp Bayer und dem langjährigen Austria-Förderer Clemens Walch stehen zwei weitere Mitglieder bereits fest, weitere werden noch dazukommen.

Berichte & Ehrungen

Nachdem Sportvorstand Valentin Drexel, Sportkoordinator Alexander Schneider, Chefcoach Markus Mader, Amateure-Trainer Michael Kopf und Nachwuchsleiter Jürgen Grabher aus ihren Bereichen berichteten, wurden gegen Ende der Versammlung Helfer für ihre herausragende Arbeit für die Austria geehrt:

Lieselotte Reheis (Ehrenmitglied)

Jürgen Grabher (Vereinsnadel Gold)

Werner Baur (Vereinsnadel Silber)

Patrick Grabher (Vereinsnadel Silber)

Walter Hämmerle (Vereinsnadel Silber)

Christine und Manfred Hofer (Vereinsnadel Silber)

Marina und Anto Krizic (Vereinsnadel Silber)

Matthias Ortner (Vereinsnadel Silber)

Josef Spechtenhauser (Vereinsnadel Silber)

Jasmin Zech (Vereinsnadel Silber)

„Wir sind froh, dass wir die Jahreshauptversammlung nun abhalten konnten. Es war ein rundum gelungener Abend, an dem wir die Weichen für die Zukunft unseres Vereins stellen konnten. Wir sind voller Tatendrang und werden die gemeinsame Arbeit fortsetzen. Ein besonderer Dank gilt jenen Helfern, die geehrt wurden und natürlich allen Anwesenden“, so Bernd Bösch abschließend.

Bild: Austria Lustenau