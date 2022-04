Am Freitag, den 01.04.2022, empfängt der FC Juniors OÖ den SV Horn in der Raiffeisen Arena. Anstoß der 22. Runde ist um 18:30 Uhr.

Bei der Flutlichtpartie wollen die Juniors die Derbyniederlage vergessen machen und an den letzten Heimsieg gegen Vorwärts Steyr anknüpfen. Die Mannschaft aus Horn liegt dem Verein, denn gegen die Niederösterreicher steht bislang noch keine einzige Niederlage zu Buche. In sieben Spielen gingen die jungen Linzer drei Mal als Sieger vom Platz. Das Hinspiel in Runde sieben endete mit 1:1. Die Horner reisen nach der Länderspielpause als Tabellenvierzehnter an und liegen fünf Punkte vor den Juniors. Jetzt heißt es im direkten Duell voll anzuschreiben und den Abstand auf zwei Zähler zu verkürzen.

Wieder zurück sind unsere Jungnationalspieler. Sebastian Kapsamer, Dominik Weixelbraun und Alexander Michlmayr nahmen mit der ÖFB-U19-Auswahl vier Punkte aus Spanien mit. Lukas Jungwirth verbrachte die Länderspielpause mit der österreichischen U18-Nationalmannschaft in Italien. Für Stürmer Adam Griger ging es mit dem slowakischen U19-Juniorenteam nach Ägypten. In Ungarn stürmte Metehan Altunbas für den türkischen U19-Nachwuchs und Strahinja Kerkez verweilte mit der zypriotischen U21-Nachwuchmannschaft in seiner Heimat.

Außerdem kann Cheftrainer Manuel Takacs in dieser Partie wieder auf den flinken Außenspieler Ibrahima Dramé setzen. In seinen bisherigen vier Spielen der laufenden Saison konnte der Senegalese zwei Tore beisteuern.

Cheftrainer Manuel Takacs: „Es ist uns bewusst, dass es in den nächsten zwei Spielen um sehr viel geht. Die Ausgangslage gegen den SV Horn ist ähnlich wie jene vor drei Wochen gegen Steyr. Nur ein Sieg bringt uns wirklich weiter. Dafür werden wir viel investieren.“

Bild: Harald Dostal (sport-bilder.at)