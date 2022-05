Beim FC Blau-Weiß Linz wird einiges auf den Weg gebracht. Die Baumaßnahmen für das neue Stadion am Donaupark schreiten voran, ebenso die Maßnahmen inkl. Kaderplanung für die neue Saison 2022/2023 in der ADMIRAL 2. Liga, in der der amtierende Meister "angreifen" will und die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga anpeilt.

Bleibt dem FC Blau-Weiß Linz länger erhalten: der 1,93-Meter-Mittelstürmer Mayulu, der im Februar zum amtierenden Zweitliga-Meister kam.

Zuvor wollen die Königsblauen in der aktuellen Spielzeit nach der "Aufstiegs-Kandidaten-Testwoche" (mit 1:1 gegen Spitzenreiter SC Austria Lustenau daheim und 0:2-Auswärtsniederlage beim Tabellenzweiten FAC) in den verbleibenden beiden Runden mit Erfolgen gegen den FC Liefering (Freitag, daheim, 18:30 Uhr) und Kapfenberg (Sonntag, 22. Mai, auswärts, 17 Uhr) Rang 3 sichern. Um nach zwei Spielen ohne Sieg gegen Liga-Leader und Zweitem wieder anzuschreiben.

Dabei hat es die Elf von Chefcoach Gerald Scheiblehner selbst in der Hand, liegt als Dritter nach 28 Runden einen Zähler vor dem Vierten SV Lafnitz und zwei vor dem Fünften SKU Amstetten.

Losgelöst dessen laufen die Personal-Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren, wird am Kader "gebastelt" für eine Bundesliga-Rückkehr in 2023...rechtzeitig zur Neueröffnung des Donauparkstadions im Sommer 2023. Besonderheit: Im Stadion-Sockel soll sich ein zweigeschossigen Möbellager befinden.

"WANTED": Linksbeiner für Innenverteidigung & zentraler Mittelfeld-Routinier

Bis zur Eröffnung wird nicht nur viel Wasser die Donau runter fließen, sondern auch personell einiges passieren. Mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Simon Seidl aus Kuchl, dem jüngeren Bruder von Topscorer Matthias Seidl (21 Jahre; 13 Tore, 8 Assists, davon 9 Liga- und 4 ÖFB-Cup-Tore), ist ein Neuzugang bereits fix.

Auch ein Abgang steht fest: Innenverteidiger Bernhard Janeczek wird die Stahlstädter auf eigenen Wunsch nach Wien verlassen.

Die "Lücke" soll ein neuer Innenverteidiger, möglichst ein Linksbeiner, schließen. Laut "OÖN" wird zudem ein Routinier für die Mittelfeld-Zentrale gesucht.

Bald Mit- statt Gegenspieler? Tor-Garant Ronivaldo (li., im Dress vom FC Wacker Innsbruck) und der bundesligaerfahrene, 24-jährige Innenverteidiger Manuel Maranda vom FC Blau Weiß Linz.

Kommt Top-Torjäger vom Zuckerhut zu Stahlstädtern?

Im Angriff haben die Blau-Weißen längst einen Wunsch-Kandidaten auf dem Radar: Ronivaldo vom FC Wacker Innsbruck. Der abgeklärte 33-jährige Brasilianer, der für die Tiroler in dieser Saison in 27 Zweitligaspielen 20 Tore erzielte, soll laut übereinstimmender Medienberichte in den kommenden Tagen das erste schriftliche Angebot von den Linzern erhalten. Wobei der Torgarant auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten weckt.

Der Scheiblehner-Elf erhalten bleibt Stürmer Fally Mayulu. Beim 19-jährigen Franzosen, der im Februar zu den Königsblauen kam und bei seinen bisher elf Liga-Einsätzen je 2 Tore & Assists beisteuerte, wird die Option zur Verlängerung bis Sommer 2023 gezogen. Der Rechtsfuß war vor seiner Blau-Weiß-Zeit ein halbes Jahr vereinslos war und spielte zuvor bei der 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg sowie in Frankreich bei RC Lens).

Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra über den Youngster: "Sein Potenzial ist groß, er ist erst bei 50 Prozent."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at