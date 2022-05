Der spusu SKN St. Pölten treibt die Kaderplanung für die neue Saison weiter voran. Wie der derzeit Tabellenachte der ADMIRAL 2. Liga in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, werden die Verträge von gleich vier Spielern verlängert! Demzufolge bleiben Routinier Daniel Schütz (ein Jahr + Option), Bernd Gschweidl (vier Jahre!), sowie die beiden Eigenbauspieler Christoph Messerer und Julian Keiblinger (jeweils drei Jahre) langfristig Teil des Wölfe-Rudels.

"Vier Muskeltiere" im Wölfe-Rudel: Daniel Schütz, Bernd Gschweidl, Christoph Messerer und Julian Keiblinger bleiben dem SKN ST. Pölten weiter erhalten.

Das Quartett, das gemeinsam bislang 237 Spiele für das Wolfsrudel bestritten hat, soll in Zukunft einen Teil des Mannschaftsstamms darstellen und somit den kontinuierlichen Weg, den der Verein in seiner Entwicklung einschlagen will, repräsentieren.

Verletztem Gschweidl mit 4 Jahren Vertragsverlängerung Signal geben

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Es freut mich sehr, dass wir mit den Vertragsverlängerungen dieser vier Spieler ein deutliches Zeichen setzen können. Daniel Schütz ist auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler und eine Identifikationsfigur in St. Pölten, die für den gesamten Verein von großer Bedeutung ist. Ähnliches gilt auch für Bernd Gschweidl, der aktuell leider aufgrund seines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist. Mit diesem Vertrag wollen wir ihm ein deutliches Signal geben, dass wir langfristig mit ihm planen und davon überzeugt sind, dass er wieder zu alter Stärke findet und im Anschluss eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen wird.

Die beiden Eigengewächse Christoph Messerer und Julian Keiblinger stehen hingegen sinnbildlich für jenen Weg, den wir in Zukunft als gesamter Klub beschreiten wollen, nämlich junge Spieler zu entwickeln. Beide haben ihr Potenzial in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass sie in ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen sind. Zudem tragen beide die SKN-DNA in sich und haben das Zeug dazu, diesen Verein nachhaltig zu prägen. Diese Möglichkeit wollen wir ihnen nun mit ihrem jeweils ersten langfristigen Profivertrag geben."

Vier Wölfe bleiben "zu Hause"! 🏠🤩



Die Verträge von Bernd Gschweidl (vier Jahre), Christoph Messerer, Julian Keiblinger (jeweils drei Jahre) und Daniel Schütz (ein Jahr + Option) wurden allesamt verlängert! 😎 #meinSKN #weareone



💻 Zu allen Infos ➡️ https://t.co/wnnpKL2VRA pic.twitter.com/irmZdyYy6A — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) May 9, 2022

Fotocredit: spusu SKN/Haunschmid