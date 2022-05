Kaum ist die Zweitliga-Meisterehrung verklungen und nach 22 Jahren die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga für Austria Lustenau gelungen, verlieren die Gewinner aus Vorarlberg nach Toptorjäger und ADMIRAL 2. Liga-Torschützenkönig Haris Tabakovic (26 Tore in 22 Spielen!), zu Austria Wien, den nächsten "Unterschieds-Spieler". Es handelt sich um den von einer Fachjury zum Spieler der Saison gewählten Muhammed Cham. Der ÖFB-U21-Teamspieler kehrt nach einjähriger Leihe zum französischen Partnerverein Clermont Foot 63 zurück.

Nächste Saison gegen Mbappe, Messi und Co.

Demzufolge spielt der 21-jährige Mittelfeldspieler, der mit 15 Treffern in 29 Zweitliga-Spielen maßgeblich am Aufstieg von Austria Lustenau beteiligt war, wird somit in der kommenden Saison in der Ligue 1 spielen und auf Asse wie Mbappe, Messi und Co. treffen.

Muhammed Cham im ORF: "Die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß. Ich kann gegen Weltspieler spielen, spiele gegen die größten Spieler, die es derzeit auf diesem Planeten gibt. Als kleiner Junge habe ich mir immer erträumt, gegen solche Spieler zu spielen."

"Dachte mir, das kann kaum etwas werden"

Der Aufstieg ist für den Linksbeiner auch nach einer Woche noch nicht wirklich zu begreifen: "Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich bin damals gekommen und dachte mir, das kann kaum etwas werden."

Der Youngster, der im Nachwuchs in Deutschland bei Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg spielte und hernach in Österreich beim "Ausbildungsklub" FC Flyeralarm Admira den nächsten Schritt in den Seniorenbereich machte, wurde jüngst von einer Fachjury aus Trainern & Managern zum Spieler der Saison in der Admiral 2. Liga gewählt.

