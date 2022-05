Torhüter-Wechsel beim SK Vorwärts Steyr, der dank einer großartigen Frühjahrs-Serie die Saison noch im gesicherten Mittelfeld auf Platz 10 der ADMIRAL 2. Liga abschloss. Nach den Abgängen der Keeper Bernhard Stauding und Thomas Turner entstand für die Elf von Chefcoach Daniel Madlener handlungsbedarf auf der Position zwischend den Posten. Die Lücke konnte nun mit den Neuzugängen Valerian Hüttner und Florian Eres geschlossen werden.

Jürgen Tröscher inmitten der neuen Vorwärts-Keeper Valerian Hüttner & Florian Eres-

"Konnten spannende Typen für Vorwärts Steyr gewinnen"

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter: „Es war unser Ziel, dass wir uns hier neu aufstellen. Wir möchten junge, spielstarke Torhüter für uns begeistern, die den nächsten Step in ihrer persönlichen Entwicklung machen und unser Spiel von hinten heraus organisieren und lenken. Mit den Verpflichtungen von Valerian Hüttner und Florian Eres blicken wir zuversichtlich in die unmittelbare Zukunft. Ich bin mir sicher, dass wir spannende Typen für den SK BMD Vorwärts Steyr gewinnen konnten.“

Valerian Hüttner wird mit der Rückennummer 1 auflaufen, Florian Eres mit der 98. Doch unabhängig davon ist der Einsertormann vorab nicht klar vergeben. „Die Leistung und das Entwicklungspotential werden den Ausschlag geben. In diesem Zusammenhang war es für uns wichtig, dass beide Jungs charakterlich zu uns passen und sich gegenseitig im Training pushen und verbessern werden“, stellt Tröscher klar.

Rückkehr von Valerian Hüttner

Nach einer Verletzung im vergangenen Sommer und anschließend einem Leihjahr (Herbst in St. Valentin, Frühjahr bei Grün-Weiß Micheldorf) kehrt der 21-jährige Valerian Hüttner wieder zurück zum SKV.

„Mein Leihjahr war für meine Entwicklung sehr lehrreich und auch sehr wichtig für mein Comeback nach der Verletzung. Der Einstieg nach vier Monaten Pause war nicht einfach, aber ich habe von den Trainern das Vertrauen bekommen und bin gut zurückgekommen“, blickt Valerian Hüttner zurück. „Aufgrund der vielen Spielpraxis habe ich Routine entwickelt. Generell konnte ich mental einiges dazu lernen und mich auch körperlich verbessern.“

Den Kontakt zum SK BMD Vorwärts Steyr hat er in dieser Zeit nicht verloren. „Es war von Anfang an klar, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren wollen. Ich durfte so oft es mir möglich war in Steyr mit trainieren und kam immer Mittwochs zum Tormanntraining nach Steyr. Ich war aber auch nach der Winterpause zum Trainingsauftakt eine Woche dabei, bevor es dann in Micheldorf losging.“

Jürgen Tröscher freut sich über den Heimkehrer: „Vali ist ein technisch starker Keeper, der seine Qualitäten in der Vergangenheit mehrfach gezeigt hat und auch aktuell einen wesentlichen Beitrag zum Aufwärtstrend von Grün-Weiß Micheldorf leistet. Es freut mich, dass wir mit Valerian ein oberösterreichisches Toptalent auf dieser Position wieder beim SKV haben.“

„Ich arbeite sehr hart an mir und meinen Fähigkeiten und hoffe, dass ich der Mannschaft damit weiterhelfen kann. Ich bin sehr glücklich jetzt wieder in Steyr zu sein“, so Valerian Hüttner selbst. Zudem ist er froh sich nun wieder voll und ganz auf den Fußball konzentrieren zu können. Denn im letzten Jahr absolvierte Valerian das Bundesheer und hat so am eigenen Leib erfahren, wie herausfordernd eine derartige Doppelbelastung ist.

"Ich glaube, ich passe hier gut rein"

Von Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau wechselt der 23-jährige Florian Eres an die Volksstraße.

„Florian ist ein lauter, spielstarker Keeper, der nicht umsonst in seinem Jahrgang in der Vergangenheit als großes Torhütertalent gehandelt wurde. Es freut uns, dass er die Herausforderung beim SKV dem Aufstieg in die 1. Liga vorzieht und zeigt, wie sehr er auf die Aufgabe brennt", zeigt Jürgen Tröscher die Qualität des Neuzugangs aus dem Ländle auf.

Florian Eres blickt freudig auf seine neuen Aufgaben: „Der Verein hat mir die Entscheidung sehr einfach gemacht. Ich habe mich von Sekunde eins an wohl gefühlt. Mir war es wichtig zu einem familiären Verein zu gehen. Von der Vorwärts habe ich nur Gutes gehört. Ich glaube, ich passe hier gut rein.“

Auch die Fans waren mit ein Grund für die Eres´ Entscheidung: „Ich bin ein Spieler der Fans im Rücken braucht. Ich bin auch selbst ein lauter Tormann. Je näher der Ball zum Tor kommt, desto lauter werde ich. Außerdem kann ich Risiko und Sicherheit gut abwiegen.“

Für Florian Eres ist es die erste Station weiter von Vorarlberg weg. Der gebürtige Hohenemser spielte neben Austria Lustenau bisher für Hohenems und Schwarz-Weiß Bregenz. Seine Auslandsstation (FCO St. Gallen/Wil U18) ist geografisch ebenfalls nur einen "Katzensprung" von Vorarlberg entfernt.

"So wachsen wir als Team und als Verein"

„Klar muss ich mit meinem Wechsel auch auf einiges verzichten – sei es der Aufstieg mit Lustenau oder die Nähe zu Familie, Freunde und Freundin. Doch das ist der nächste Step für meine Karriere. Ich kann es kaum erwarten meine Qualitäten zu zeigen und mich zu beweisen“, ist Eres motiviert.

Sein Ziel für die kommende Saison ist es auf jeden Fall Nr. 1 zu werden. „Ich weiß, dass es nicht gesetzt ist und ich muss mir das erarbeiten. Ich habe auch in der Vergangenheit immer an mir gearbeitet. Trotz Konkurrenz auf der Torhüter-Position bin ich davon überzeugt, dass Valerian und ich von einander profitieren und lernen werden. So wachsen wir als Team und als Verein.“

