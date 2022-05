Wie der Floridsdorfer Athletiksport-Club am Donnerstagvormittag vermeldet, werden der Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga und Leomend Krasniqi auch in der kommenden Saison 2022/23 gemeinsame Wege gehen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag beim FAC um ein weiteres Jahr.

Leomend Krasniqi und FAC-Sportdirektor Lukas Fischer.

Wenige Tage nach Saisonende einigten sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Spielzeit.

Der 21-jährige, defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2020 vom Liga-Konkurrenten SV Horn aus dem Waldviertel zum FAC kam, geht damit im Sommer in seine dritte Saison beim Floridsdorfer Traditionsverein.

"Noch lange nicht am Höhepunkt angekommen"

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer zur Vertragsverlängerung: „Leomend hat sich in den vergangenen zwei Jahren ständig weiterentwickelt und wir sind davon überzeigt, dass er noch lange nicht am Höhepunkt angekommen ist. Wir haben insbesondere in dieser Saison gesehen, dass er zunehmend mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte und wir wollen das in Zukunft noch mehr von ihm sehen. Es freut uns, dass er sich - wie schon im Vorjahr - früh erneut für unseren FAC entschieden hat.“

Leomend Krasniqi bei seiner Vertragsunterzeichnung am Donnerstagvormittag: „Ich fühle mich hier beim FAC unglaublich wohl und freue mich, erneut meinen Vertrag verlängert zu haben und die Anerkennung vom Verein zu spüren. Für meine persönliche Entwicklung ist es der richtige Schritt, hier in Floridsdorf ein weiteres Jahr 2. Bundesliga zu spielen. Die vergangene Saison mit dem Vizemeistertitel war außergewöhnlich, daran wollen wir in der kommenden Saison anknüpfen.“

Leomend Krasniqi bestritt in den vergangenen zwei Spielzeiten 40 Partien für den Floridsdorfer Zweitligisten. Nach einer Verletzungspause in der Hinrunde kam der 21-jährige Rechtsfuß im Frühjahr in 13 von 15 Partien zum Einsatz.

"Es freut uns sehr, dass sich Leo erneut für unseren FAC entschieden hat" 🗣



Leomend #Krasniqi bleibt Floridsdorfer 🤝 Alles zur Vertragsverlängerung unserer Nummer 6 gibt es hier ✍️➡️ https://t.co/2iM3Gw4vQ9 #Wirfürden21 pic.twitter.com/eXOAhbT8BM — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) May 26, 2022

Fotocredit: FAC