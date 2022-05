Nachdem Trainer René Aufhauser und der FC Liefering seit Montag getrennte Wege gehen, hat der ADMIRAL Zweitligist und Kooperationsklub vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg laut Salzburg24 bereits einen Nachfolger gefunden. Demnach wird Fabio Ingolitsch neuer Chefcoach bei den Jungbullen.

Nachdem der 45-jährige Steirer René Aufhauser sich nach 18 Jahren vom "Red-Bull-Stall" verabschiedet hat, übernimmt nun Fabio Ingolitsch das Zepter beim FC Liefering. Der 30-jährige Bischofshofener ist jüngster UEFA-Pro-Lizenz Absolvent. In der Youth League, wo die Jungbullen sensationell den Vizetitel errangen, vertrat Fabio Ingolitsch im Frühjahr im Achtelfinale am 2. März in Zilina (5:4-Sieg n.E.) den damals krankheitsbedingt fehlenden Aufhauser und fungierte auch sonst bereits als dessen Assistent.

Ingolitsch, der seine aktive Spielerlaufbahn im Jänner 2018 beim SV Kuchl beendete, wurde mit der AKA Salzburg-U18 vorzeitig Meister in der ÖFB-Jugendliga-U18. Und dabei stehen bisher gerade mal fünf Verlustpunkte zu Buche. Bisher liegt der Rekord einer Mannschaft bei acht Verlustzählern (bei zwei Partien mehr).

Nach Gerhard Struber zweiter Salzburger als "Jungbullen-Boss"

Im vergangenen Sommer folgte Fabio Ingolitsch dem amtierenden Chefcoach des Bundesliga-Serienmeisters FC Red Bull Salzburg - Matthias Jaissle - als U18-Verantwortlicher. Damit ist er nach dem Kuchler Gerhard Struber (Red Bull New York und ehemals Chefcoach WAC) der zweite Salzburger, der diesen Posten übernimmt.

Laut S24 soll die "Beförderung" zum FC Liefering in den nächsten Tagen offiziell vermeldet werden.

