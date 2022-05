Zur neuen Saison 2022/2023 hat der SC Austria Lustenau mit Anthony Schmid eine neue Offensivkraft verpflichtet. Der 23-jährige, gebürtige Straßburger wechselt ablösefrei vom Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga - Floridsdorfer AC - zum Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Nach einigen Jahren im Nachwuchs beim SC Freiburg wechselte der Rechtsfuß von der 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten aus dem Breisgau über den SV Oberachern im August 2020 zum FAC. Für die Wiener erzielte Schmid in dieser Saison 11 Treffer, bereitete vier weitere vor und war dadurch einer der Hauptakteure im spannenden Titelkampf zwischen der Austria und den Floridsdorfern.

Der in Straßburg geborene, mehrfache österreichische Nachwuchsnationalspieler, kommt vermehrt im Angriffszentrum zum Einsatz, kann in der Offensive aber auch andere Positionen bekleiden.

Anthony Schmid (li.) mit Alexander Schneider.

"Lustenau nicht allzuweit von meiner Heimat Straßburg entfernt"

Anthony Schmid: „Als ich vom Interesse von Austria Lustenau gehört habe, musste ich nicht lange überlegen. Es ist ein großer Verein in Österreich mit Ambition und überragenden Fans. Ich habe mich sofort an unser Auswärtsspiel in der letzten Saison und die Atmosphäre erinnert. Dazu ist Lustenau nicht allzu weit von meiner Heimat Straßburg entfernt, was für mich als Familienmensch sehr wichtig ist. Ich will unbedingt Bundesliga spielen und kann es kaum erwarten, bis es losgeht."

"Einer der prägenden Spieler der abgelaufenen Zweitligasaison"

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Mit der Verpflichtung von Anthony ist es uns gelungen, einen der prägenden Spieler der abgelaufenen Zweitligasaison für den gemeinsamen Schritt in die Bundesliga zu überzeugen. Der Spieler war uns schon vor seinem Wechsel zum FAC aus seiner Zeit in Freiburg bekannt und wir haben seine Entwicklung seither genau verfolgt. Wir sind davon überzeugt, dass er die vergangene Saison nicht nur bestätigen wird, sondern dieser Durchbruch nur den „Anfang“ seiner Karriere und seines Potenzials darstellt. Durch seine Qualitäten vor dem Tor, seinem Tempo und seiner Flexibilität, gepaart mit einer Top-Mentalität wird er unsere Offensive bereichern und uns hoffentlich viel Freude bereiten."

