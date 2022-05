Der FC Mohren Dornbirn 1913, der die abgelaufene Saison der ADMIRAL 2. Liga als Tabellenletzer abgeschlossen hat, verpflichtet Thomas Janeschitz als neuen Cheftrainer. Der ehemalige Co-Trainer von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller tritt sein Amt mit Vorbereitungsstart am Montag, den 13. Juni, auf der Birkenwiese an. Der 55-jährige Wiener erhält einen Einjahres-Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023. Während die Vorarlberger weiter vermelden, dass Timo Friedrich nach drei Jahren die "Rothosen" verlassen wird.

Thomas Janeschitz trainierte in seiner Laufbahn bereits die Young Violets, mehrere Nachwuchsnationalteams Österreichs und war von 2011 bis 2018 Co-Trainer des Österreichischen Nationalteams. Zuletzt war er Co-Trainer von Marcel Koller beim FC Basel. Mit dem 55-jährigen Wiener wollen die Rothosen den Umbruch im Kader und Verein vorantreiben und in der kommenden Saison in der Admiral 2. Liga wieder voll angreifen.

Thomas Janeschitz: „Seit zwei Jahren bin ich nicht mehr beim FC Basel und jetzt will ich endlich wieder auf den Platz zurückkehren. Nach mehreren Treffen mit den Clubverantwortlichen habe ich gemerkt, dass sich im Verein sehr viel zum Professionellen verändert, da will ich mit meiner Expertise und Erfahrung mithelfen.“

Timo Friedrich verlässt mit Saisonende nach drei Jahren den FC Dornbirn.

Der im Sommer endende Vertrag wird mit dem Außenbahnspieler, der in der Jugend vom deutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ausgebildet wurde, nicht verlängert.

Der 24-jährige, im deutschen Hildesheim geborene ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler wechselte im Sommer 2019 vom SC Austria Lustenau zu den Rothosen und kam in den vergangenen drei Spielzeiten zu 70 Pflichtspielen für den FCD, in welchen der Rechtsverteidiger sechs Torbeteiligungen verbuchen konnte.

Timo Friedrich: „Auf Wiedersehen, FC Dornbirn! Ich habe hier alles in allem tolle drei Jahre mit vielen schönen Momenten gehabt, auch wenn die abgelaufene Saison für uns alle nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen ist. Herauszuheben sind natürlich die ersten beiden Saisons nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga mit dem starken 7. Tabellenplatz in der 2. Saison.

Es sind einfach zu viele, um alle namentlich zu nennen, die von einem Teammitglied zu echten Freunden geworden sind. Ich möchte mich bei allen Spielern, Verantwortlichen, Trainern, Betreuern und natürlichen den treuen Fans bedanken. Ich hoffe der FC Dornbirn behält seinen Charme und sein familiäres Umfeld bei. Ich freue mich die FCD-Familie mal wieder auf der Birkenwiese zu treffen!"

Vize-Obmann Andreas Genser: „Wir bedanken und bei Timo für seine drei Jahre beim FCD und wünschen ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft."

Fotocredit: FC Mohren Dornbirn 1913