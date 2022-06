Wie der GAK 1902 am Samstagnachmittag vermeldet, gibt es zur neuen Saison 2022/2023 beim Tabellensiebten der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison einen Neuzugang für die Defensive: den gebürtigen Grazer Michael Lang. Der 23-jährige, beidfüßige Außenverteidiger kommt von Ligakonkurrent SKN St. Pölten und unterschreibt bei den Steirern einen Vertrag für zwei Jahre mit Option für ein weiteres Jahr.

GAK-Sportchef Dieter Elsneg: "Michael ist einer der beständigsten Außenverteidiger der zweiten Liga. In den letzten fünf Jahren hat er in der zweiten Liga eindrucksvoll gezeigt, dass er auf beiden Außenverteidiger-Positionen viel Qualität auf den Platz bringt."

Nachsatz: "Dass er bei Kapfenberg bereits in so jungen Jahren als Kapitän agiert hat, zeigt seine Bereitschaft, eine Vorbildfunktion innerhalb einer Mannschaft einzunehmen."

OFFIZIELL: Michael #Lang wechselt vom @SKNStPoelten zum GAK 1902. Der 23-jährige Außenverteidiger unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre mit Option für ein weiteres Jahr. Willkommen zurück bei den Roten! 💪🏻 #grazerak #inundaut #LigaZwa

🔗 https://t.co/NUnhGhuZ7E pic.twitter.com/G8lzfkXNZx — GAK 1902 (@grazerak) June 11, 2022

"GAK ist eine der absoluten Topadressen der Liga"

Der 1,78-Meter große Michael Lang brachte es in den vergangenen fünf Spielzeiten bei Austria Lustenau, der Kapfenberger SV und beim SKN St. Pölten auf knapp 100 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. Im Vorjahr stand er für die Niederösterreicher in 28 Saisonspielen auf dem Platz.

Michael Lang direkt nach der Vertragsunterzeichnung: "Ich freue mich, wieder zurück in meiner Heimat sein zu können. Der GAK ist eine der absoluten Topadressen der Liga, dementsprechend positiv blicke ich den kommenden Jahren entgegen."

Mit Michael Lang verlässt ein weiterer Spieler unsere Wölfe! 🐺❌



Unser Rechtsverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum @grazerak !



Danke für deinen Einsatz in insgesamt 3️⃣1️⃣ Pflichtspielen, Michi! 💪 #meinSKN #weareone



💻 Infos ➡️ https://t.co/AiBgmHW5a5 pic.twitter.com/3yY0SOZ4K4 — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) June 11, 2022

SKN wollte ihm "keine Steine in den Weg legen"

SKN St. Pölten-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff über den Abgang: „Michael ist an uns mit dem Wunsch herangetreten, seine Karriere in der Nähe seiner Heimat fortsetzen und somit unseren Verein verlassen zu wollen. Wir hätten ihn in der nächsten Saison gerne als Teil unserer Mannschaft gehabt, haben allerdings beschlossen ihm diesbezüglich keine Steine in den Weg zu legen.

Mit dem Transfer zum Grazer AK haben wir nun eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist. Ich möchte mich bei Michael an dieser Stelle für seine Leistungen in der letzten Saison bedanken und wünsche ihm selbstverständlich alles Gute bei seiner neuen Aufgabe."

Jugendvereine von Michael Lang: LUV Graz, GAK und Sturm Graz.

Fotocredit: GAK 1902