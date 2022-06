Von Vizemeister zu Vizemeister! Der Floridsdorfer Athletiksport-Club sichert sich mit dem 20-jährigen Masse Scherzadeh die Dienste eines weiteren jungen, österreichischen Mittelfeldspielers bis 2024. Der gebürtige Wiener kommt vom Regionalliga Ost-Vizemeister SV Stripfing zum Vorjahres-Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga.

V.l.: FAC-Neuzugang Masse Scherzah mit FAC-Sportdirektor Lukas Fischer.

Mit dem 20-jährigen, zentralen Mittelfeldspieler Masse Scherzadeh präsentiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club seinen sechsten Sommerneuzugang (plus die zwei Rückkehrer David Strmsek und Manuel Holzmann, beide waren an SC Neusiedl am See ausgeliehen).

Der junge Österreicher kommt vom SV Stripfing, dem amtierenden Vizemeister der Regionalliga Ost, zum Floridsdorfer Traditionsverein und erhält einen Vertrag bis Sommer 2024.

"Richtige Zeitpunkt gekommen, sich in der 2. Liga zu beweisen"

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers: „Masse hat sich trotz seines jungen Alters in der vergangenen Saison bei einem gestandenen Regionalligisten als Stammspieler etabliert und ist uns in vielen Partien – auch in Testspielen gegen uns – sehr positiv aufgefallen. Wir sind überzeugt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen ist, sich in der 2. Liga zu beweisen. Diese Bühne möchten wir ihm beim FAC bieten und freuen uns, dass wir ihn für zwei Jahre zu uns holen konnten.“

FAC-Neuzugang Masse Scherzadeh: „Ich möchte hier beim FAC meinen nächsten Karriereschritt machen und mich in der 2. Liga etablieren. Die Gespräche mit den Trainern und Sportdirektor Lukas Fischer waren sehr gut und ich freue mich, dass ich in meiner Heimat Wien ein neues Kapitel beginnen werde.“

Masse Scherzadeh startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Großfeld. Über den SV Donau schaffte der 1,87-Meter große Mittelfeldakteur im Sommer 2020 den Sprung zum Regionalligisten SV Stripfing und gehörte mit 24 Einsätzen in 26 Partien zu den absoluten Leistungsträgern der Niederösterreicher in der Vorsaison, welche der Regionalligist auf dem 2. Platz beendete.

Siehe auch ADMIRAL 2. Liga-SOMMERTRANSFERS 2022

Servus, Masse 👋



Der 20-jährige, zentrale Mittelfeldakteur Masse #Scherzadeh kommt vom amtierenden Vizemeister der Regionalliga Ost, SV Stripfing und verstärkt ab sofort unsere Blau-Weißen 🤝🆕



Alle Infos ℹ️👉https://t.co/2o1RWFLJ7j #Wirfürden21 pic.twitter.com/C8gO9hgaJt — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) June 21, 2022

Fotocredit: FAC